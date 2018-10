Drentse film Anders wint op Coming Out Day zijn twintigste prijs

De Drentse film Anders van regisseur Reinout Hellenthal uit Assen heeft - op Coming Out Day - zijn twintigste prijs in de wacht gesleept.

Op het OUTshine Film Festival in Fort Lauderdale wonin de categorie 'Beste korte film'. De film gaat over een jongen van het platteland die worstelt met zijn seksuele geaardheid."Vanmorgen werd in Amerika bekendgemaakt dat we nog een prijs hebben gewonnen. Dus ik werd er aardig vroeg voor mijn bed uitgehaald. Het is een enorme bekroning, precies een jaar na de première van de film", vertelt Hellenthal.Meteen na de première vorig jaar merkte Hellenthal al dat de film iets losmaakt bij de kijker. "De zaal was na de film helemaal stilgevallen. Dat voelt heel ongemakkelijk. Je kunt dan ook niet zo goed aanvoelen wat mensen ervan vinden."Nu, een jaar later, is er zelfs een lespakket bij de film ontwikkeld. "Tijdens de uitreiking van het lespakket gisteren door gedeputeerde Cees Bijl was er al meteen een leerling die de film had gezien. Ze zei dat de film drempelverlagend was. De acceptatie begint natuurlijk op jonge leeftijd, dus een lespakket kan er zeker aan bijdragen", zegt Hellenthal. Het lespakket werd volgens hem positief ontvangen door de leerlingen.De filmis vanavond te zien in het Drents Archief in Assen tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Bij TV Drenthe kun je de film vanaf 20.30 uur elk uur bekijken.Door het hele land wordt er vandaag aandacht besteed aan Coming Out Day. Meer dan 160 gemeenten, provincies en ministeries hijsen de regenboogvlag, ook in Drenthe. Coming Out Day is een internationaal evenement om de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te bevorderen."Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook", laat LHBT-belangenorganisatie COC weten.Coming Out Day was voor het eerst in de Verenigde Staten in 1988. Sinds 2009 wordt de dag ook in Nederland gehouden. Coming out betekent uit de kast komen, het moment waarop homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen voor hun geaardheid uitkomen.De regenboogvlag bestaat al eeuwen en werd onder meer gebruikt door Zuid-Amerikaanse indianen, opstandige boeren in Zuid-Afrika en vredesbewegingen. Sinds de jaren zeventig is de regenboogvlag symbool van de homobeweging.