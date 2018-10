Deel dit artikel:













Video: Zo zag je het Balloërveld nog nooit Het Balloërveld vanuit de lucht (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

De meteorologische herfst is al een aantal weken aan de gang. Maar de winterjas is voorlopig niet nodig. Het is heerlijk nazomerweer. Het contrast tussen de herfst en de nazomer is vooral 's ochtends duidelijk, blijkt ook uit de dronebeelden van RTV Drenthe-medewerker Fred van Os.





Hij ging deze week vroeg uit de veren en nam zijn drone mee naar het Balloërveld. Daar maakte Van Os deze schitterende beelden: