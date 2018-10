Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bedrijfspand weer vrijgegeven na ontruiming Honderd mensen verlieten het gebouw (foto: Persbureau Meter)

Het bedrijfspand van S.I.T. Controls aan de Industrieweg in Hoogeveen is door de brandweer weer vrijgegeven. Het pand werd eerder vandaag ontruimd, nadat medewerkers last hadden van irritatie aan hun ogen en luchtwegen.





Lees ook: Ontruiming bij bedrijf in Hoogeveen

In totaal moesten honderd medewerkers het bedrijfspand verlaten. Negentien personen raakten onwel en hadden last van rode ogen, geïrriteerde luchtwegen en braakneigingen. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De overige medewerkers zijn naar huis gegaan.



Volgens directeur Anton Tuinstra wordt in het bedrijf niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. S.I.T Controls ontwerpt systemen voor onder meer de beveiliging van gastoestellen. "De brandweer is inmiddels klaar met meten, maar ze hebben niks kunnen vinden in het pand. De oorzaak lijkt derhalve niet te achterhalen. We hebben het pand weer vrijgegeven", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.In totaal moesten honderd medewerkers het bedrijfspand verlaten. Negentien personen raakten onwel en hadden last van rode ogen, geïrriteerde luchtwegen en braakneigingen. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De overige medewerkers zijn naar huis gegaan.Volgens directeur Anton Tuinstra wordt in het bedrijf niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. S.I.T Controls ontwerpt systemen voor onder meer de beveiliging van gastoestellen.