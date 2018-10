Inval bij slachthuis in Hoogeveen om slachten zieke dieren

Bij vleesbedrijf Griendtsveen in Hoogeveen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie een inval gedaan. (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Vleesbedrijf Griendtsveen in Hoogeveen wordt verdacht van fraude en het slachten van te zieke dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie zouden deze week een inval hebben gedaan bij de runder- en kalverslachterij.