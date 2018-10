Deel dit artikel:













Verdachte steekpartij Bargeres pas volgend jaar voor de rechter Vorige week was er pas plek in het Pieter Baan Centrum voor de 51-jarige man uit Emmen (foto: Van Oost Media)

De man die wordt verdacht van poging tot moord op zijn ex-vriendin in haar huis in de Emmer wijk Bargeres, komt pas volgend jaar voor de rechter. Dat bleek donderdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Assen.





Onderzoek Pieter Baan Centrum

De rechtbank heeft begin dit jaar al bepaald dat de man geestelijk moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar daar was pas vorige week plek. De man weigert mee te werken, maar zijn gedrag kan in het PBC wel worden geobserveerd. Dat duurt zo’n zes weken.



Omdat het daarna nog weken duurt voor de onderzoeksrapporten klaar zijn, verwacht de rechtbank de zaak niet voor eind januari te kunnen behandelen. 29 januari staat gepland als voorlopige zittingsdatum.



Man blijft vastzitten

Advocaat Enno van Dalen van de Emmenaar vroeg de rechtbank zijn cliënt na de observatie vrij te laten, omdat zijn voorarrest anders meer dan een jaar gaat duren. Veel te lang, vindt Van Dalen. Hij stelde de rechtbank voor de man na het PBC-onderzoek vrij te laten met een straat- en contactverbod, zodat hij uit de buurt van zijn ex-vriendin blijft.



