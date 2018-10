Gasterse Duinen: een paradijs voor wilde bijen

Tijdens de bijenwerkdag afgelopen voorjaar is in de Gasterse Duinen bij Gasteren hard gewerkt om de wilde bij te verwelkomen. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. We nemen een kijkje met Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe.

Plaggen voor de bijen van Gasteren

Soort van de maand: de bij

Een groot deel van de wilde bijen heeft open zand nodig om gangen te graven. In deze gangen overwinteren hun larven met een propje voedsel totdat het tijd is om naar buiten te komen. Daarom hebben de vrijwilligers in Gasteren kale stukjes grond gemaakt en een steilwand aangelegd.'"Nu zoemt en kruipt er van alles en dat kan alleen nog maar toenemen", aldus Pronk. Voorwaarde is wel dat er voldoende voedsel in de buurt is. Want wilde bijen hebben een nestgelegenheid én voedsel nodig. Ontbreekt een van beide, dan vertrekken ze weer.Het is niet voor niets dat vrijwilligers in Gasteren en op andere plekken proberen om het de bijen naar de zin te maken. Bijen zijn belangrijke bestuivers. Zo'n tachtig procent van de wilde planten is van hen afhankelijk.Bovendien hebben veel van onze voedselgewassen ook bestuivers nodig. Fruit zoals appels, kersen en aardbeien, maar ook groenten zoals de courgette en de tomaat, kunnen niet zonder.Voor iedereen die zelf iets wil doen voor de de wilde bij, heeft Pronk de volgende tip: 'Haal een paar tegels uit je tuin en zorg zo voor een stukje open zand.'