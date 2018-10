Drents Museum in de running voor 'museum-Oscar'

De tentoonstelling Iran - Bakermat van de beschaving van het Drents Museum is genomineerd voor de Global Fine Art Award (GFAA), de Oscar voor musea.

Iran - Bakermat van de Beschaving laat een van de oudste culturen van de wereld zien. Zo'n tweehonderd objecten uit de periode 7000 voor Christus tot 1700 na Christus zijn in Assen te zien. Topstuk is een gouden drinkbeker uit de periode van Koning Darius.De prijs wordt uitgereikt tijdens het Global Fine Art Awards gala in New York. Of de award vanuit New York naar Assen komt weet het museum op 12 maart 2019.Eerder zond RTV Drenthe een documentaire uit over de herkomst van de objecten die te zien zijn op de tentoonstelling.