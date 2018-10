Terugblik heidebrand Doldersummerveld: 'We vreesden voor de familie das'

In ROEG! bezoeken Loes en boswachter Bertil Zoer we deze week het Doldersummerveld. In het gebied brak afgelopen zomer een grote heidebrand uit. Een terugblik.

De zeer warme en droge zomer zorgde ervoor dat natuurorganisaties en de brandweer afgelopen augustus hun hart vasthielden. De kans op een natuurbrand werd namelijk met de dag groter. Op 7 augustus ging het dan ook mis.Op deze dinsdagmiddag breekt aan het begin van de middag brand uit op het heideterrein in het Drents-Friese Wold. Door de droogte en de wind breidt het vuur snel uit. Brandweerkorpsen uit Drenthe, Friesland en Groningen snellen naar het natuurgebied, dat lastig bereikbaar is.Boeren uit de omgeving trekken met tankwagens naar het gebied om de brandweer van water te voorzien en te helpen met blussen. In de buurt zitten meerdere campings, die worden ontruimd en de brandweer is naast het blussen ook druk om de ringslangen en salamanders in het gebied te redden.De dag na de brand neemt terreinbeheerder Terry van Bezuijen een kijkje op het zwartgeblakerde stuk veen. “Een ontzettend triest gezicht”, aldus de tereinbeheerder van Stichting het Drentse Landschap.Inmiddels is het terrein weer aardig groen geworden en is de natuur bezig met het herstel. "Je ziet op veel plekken weer pijpenstro. Dat komt omdat de wortels het hebben overleefd", legt Bertil Zoer uit.Toch was het daags na de brand wel schrikken. "Daar werd je niet vrolijk van. Je zag overal verbrande ringslangen, adders en hazelwormen", blikt de boswachter terug."We vreesden voor de dassen. Middenin het verbrande deel woont een dassenfamilie. We zijn een paar keer wezen kijken en de burcht leek hartstikke verlaten, maar ze zijn toch weer terug."Ondanks de vele dode amfibieën lijkt het gentiaanblauwtje volgens Zoer het grootste slachtoffer van de brand te zijn."Het gaat sowieso heel slecht met het gentiaanblauwtje. Ook in het Doldersummerveld ging het al achteruit. Maar middenin de brandplek zat een van de laatste plekken met klokjesgentianen waar eitjes op werden afgezet. Dat is nu weg."