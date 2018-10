Deel dit artikel:













FC Emmen Rood Wit TV: Staat Scherpen onder de lat tegen PSV? Kijk hier de uitzending van FC Emmen Rood Wit TV terug

VOETBAL - FC Emmen heeft komend weekend geen competitieverplichtingen, in verband met interlandvoetbal, maar toch is er vanavond een uitzending van FC Emmen Rood Wit TV. In de tiende aflevering van het programma brengen we een bezoekje aan de Riny van Vilsteren keepersschool, krijgt Alexander Bannink zijn tweede blik bruine bonen en gaan we 'KoffieDick kijken'.





Bekijk hier: De nieuwe uitzending van FC Emmen Rood Wit TV (met daarin een uitgebreid interview met Dick Lukkien)



Volgens de oefenmeester ligt FC Emmen overigens prima op schema (8 punten uit 8 duels), maar had zijn ploeg drie punten meer moeten hebben. "Dan hadden we in het linkerrijtje gestaan. Qua puntenaantal ben ik gewoon heel ontevreden. We hadden drie punten meer moeten hebben. Van het punterverlies van zondag heb ik langer gebaald dan anders, omdat het zo enorm onnodig was."



Lees ook: ​ Alexander Bannink beklaagt zich bij KNVB over toewijzing doelpunt In die rubriek gaat FC Emmen-trainer Dick Lukkien in op de vraag of Kjell Scherpen tegen PSV zijn positie onder de lat behoudt.