Pachtboeren in Gasselterveld eruit en Pinksterkamp erin? Landerijen in het Gasselterveld, waar straks mogelijk het Noordelijk Pinksterkamp neerstrijkt (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Op deze akker in het Gasselterveld kamperen over een paar jaar mogelijk duizenden scouts (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Aa en Hunze wil zo graag het Noordelijk Pinksterkamp terug, dat ze in het Gasselterveld door boeren gepachte landerijen wil vrijmaken voor de duizenden scouts. Voor de pachtboeren wil de gemeente elders landbouwgrond kopen, om dat als alternatief te verpachten.

Geschreven door Margriet Benak

De gemeente moet daar nog wel met grond- en boseigenaar Staatsbosbeheer en met de pachtboeren uitkomen. "Maar het is wel ons streven dat we het Pinksterkamp nog deze bestuursperiode in onze gemeente terug verwelkomen", zegt wethouder Henk Heijerman.



Toeristisch-recreatieve aanwinst

Aa en Hunze beschouwt het Noordelijk Pinksterkamp als toeristisch-recreatieve aanwinst. Het evenement, waar dik drieduizend scouts uit het hele Noorden op afkomen, zit alweer twintig jaar in de Marnewaard, bovenin Groningen. Maar daarvoor sloeg het Pinksterkamp jaar-in-jaar-uit, en dat meer dan vijftig jaar lang, zijn tenten op in Anloo, in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos.



Daar kwam een einde aan, toen het Defensieterrein in 1997 verkocht werd aan Staatsbosbeheer. Die zag de duizenden scouts in het natuurgebied met de cultuur-historische grafheuvels en karresporen niet langer zitten.



Nu in uithoek

Wethouder Henk Heijerman wil terug naar de tijd, dat de naam van de gemeente verbonden is aan het grote Pinksterkamp. "De Scoutingorganisatie heeft bij ons aangegeven dat ze de plek waar ze nu zitten toch een uithoek vinden. Ze zouden wel graag naar het Gasselterveld willen. Maar je kunt die scouts niet overal in het gebied neerzetten. Staatsbosbeheer is als gebiedseigenaar daar ook helder over, die hebben ook natuur te beschermen."



Volgens Heijerman past het Noordelijk Pinksterkamp wel in de gebiedsvisie voor het Gasselterveld, die samen met Staatsbosbeheer en provincie is opgesteld. "Uitgangspunten zijn beschermen, beleven en benutten. Het noordelijke deel rond het Nije Hemelriek en de nieuwe recreatieplas is voor recreatief medegebruik, daar ligt in feite ook de entree naar het Gasselterveld. En achterin is het rustgebied, om flora en fauna te beschermen", aldus Heijerman.



Alternatief voor boeren

De kunst is nu, zo zegt Heijerman, om voldoende geschikte ruimte te vinden voor het kampement van de scouts. "Vraag is dan of we die verpachte landerijen binnen het Gasselterveld, waar nu boeren gewassen op zetten, daarvoor kunnen inzetten. Want wil Staatsbosbeheer als grondeigenaar dat wel. En als je dat doet, moet er voor de boeren wel een alternatief zijn."



De gemeente gaat daarom actief op zoek naar vervangende landerijen. "Want voor dit soort doeleinden hebben we straks een miljoen in de pot, bedoeld voor actieve grondverwerving."



Geen gelopen koers

Volgens Heijerman is het nog lang geen gelopen koers. "Maar we willen het wel graag als gemeente. Want we denken er ook toeristisch-recreatieve winst mee te behalen. Als hier meer dan 3000 kinderen bivakkeren straks met Pinksteren in het Gasselterveld, dan komen sommige ouders misschien ook wel deze kant uit, en strijken ze ergens neer op een recreatiepark. En dat is dan toch weer een extra impuls."