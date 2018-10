Rijke Drentse historie in Frederiksoord

In Frederiksoord staat het Huis Westerbeek: een prachtig oud pand dat dateert uit 1770. Het schilderij in de bestuurskamer herinnert aan een bekende bewoner van dit huis: Johannes van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid.

Jermo Tappel van Het Drentse Landschap vertelt over dit historische pand. "Het huis heeft een bijzondere on-Drentse entree, met een statige trap die omhoog leidt naar de bel-etage. Dit is de luxe verdieping waar de heren van stand woonden. Daaronder in het souterrain bevonden zich de keuken en andere niet noemenswaardige ruimtes."Tegenwoordig is het huis het hoofdkantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze particuliere instelling is in 1818 opgericht met als doel arme gezinnen erboven op te helpen. Van den Bosch kocht grond in Drenthe, de zogenaamde 'woeste grond', die deze gezinnen konden ontginnen om zo als boer in het levensonderhoud te voorzien.Het natuurgebied Doldersummerveld ten noordoosten van Frederiksoord is een van de laatste nooit ontgonnen woeste gronden. In 1970 kocht Het Drents Landschap het Doldersummerveld, waardoor het behouden blijft als natuurgebied.Wil je zelf de Maatschappij van Weldadigheid verkennen? Hier vind je verschillende wandel- en fietsroutes in het gebied. Ook kun je een bezoek brengen aan museum de Koloniehof