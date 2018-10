Deel dit artikel:













Wolvenroedel Meppen heeft weinig last van grote natuurbrand De wolvenroedel van Meppen heeft weinig last van de grote brand (foto: Feuerwehr/NOS)

De grote veenbrand in Meppen, die gisteren na vijf weken werd geblust, woedde midden in het territorium van de wolvenroedel van Meppen. De roofdieren hadden er zelf weinig last van.

De brand ontstond nadat er een raketoefening werd gedaan op het heideterrein. Daarna had de Duitse brandweer grote moeite om de brand onder controle te krijgen.



Doorkruisen

Het deel dat afbrandde is zo'n vijf vierkante kilometer, terwijl een territorium van een wolf uit zo'n 200 vierkante kilometer bestaat.



"Daarbij komt dat de wolven het open gedeelte van het veengebied alleen gebruiken om stukken te doorkruisen. De bossen zijn veel interessanter. Hier houden zich immers prooien op", legt wolvendeskundige Hans Hasper uit.



Welpen niet op jacht

Ook op de cameravallen, waarmee de roedel wordt bestudeerd, is weinig afwijkend gedrag te zien. "De wolven gebruiken nog steeds dezelfde routes. Uit de beelden blijkt dat de welpen nog niet meegaan op jacht."