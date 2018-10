Spoorfietsen met de STAR en met de stoomtrein naar museum Goedewaagen

Museumspoorlijn STAR moest noodgedwongen een stuk spoorlijn sluiten voor historische stoomtreinen, maar er komt nu iets nieuws terug: een toeristisch spoorfietsenbedrijf.

Nieuw-Buinen wordt de nieuwe eindhalte van de stoomtrein en daar kan je dan overstappen op een spoorfiets of een rondje langs musea maken.De STAR knabbelt vanwege de veiligheid een stuk van haar 26 kilometer lange spoorlijn tussen Veendam en Musselkanaal af. Het gaat om 6 kilometer tussen Nieuw-Buinen en Musselkanaal. Het stuk werd in 1924 aangelegd door de originele STAR . ''De rest van de spoorlijn ligt in een zware steenbedding, maar het stuk naar Musselkanaal is zo goedkoop mogelijk uitgevoerd. De houten bielzen liggen in een zandbed en dat is na bijna een eeuw funest. Het water kan niet weg, bielzen rotten en daardoor kan de spoorlijn onveilig worden. Dat is hij nu nog niet, maar dat willen we uiteraard voor zijn'', vertelt STAR-bestuurslid Anne de Vries. De stoomtreinen rijden immers onder een zwaar veiligheidsprotocol.Maar er is al een nieuw plan. Geen zware historische stoomtreinen meer, maar een spoorfiets, dat is het toekomstplan. ''Spoorfietsen zijn licht. We hebben al een proefrit gemaakt met behulp van Chris Rijff die een spoorfietsenbedrijf heeft in Hengelo en dat ging prachtig. We hebben voor het opstarten wel subsidie nodig en daarover voeren we nu gesprekken met B&W van Stadskanaal. Dan kun je straks 12 kilometer spoorfietsen door de Veenkoloniën''.In Nieuw-Buinen is de aanleg van een nieuw perron al ver gevorderd. ''Dit wordt de nieuwe eindhalte voor de stoomtrein en overstap naar de spoorfiets en de musea in de buurt. Zoals het Keramisch Museum Royal Goedewaagen. Curator Friggo Visser sprong een gat in de lucht toen hij van de STAR-plannen hoorde: ''Bij de oprichting van ons museum was het al een wens om hier een trein te kunnen laten stoppen. We moeten de parels van het veen verbinden. Via de stoomtrein kunnen we dat doen als historische reis''. Ook het Philips Museum, Glaswerk Nieuw-Buinen en het Streekhistorisch Museum liggen vlakbij de nieuwe halte'', vertelt De Vries.[flickr: https://www.flickr.com/photos/drenthe/albums/72157672215711097/ Ook al komt er iets moois voor terug, de STAR neemt met spijt afscheid van het traject Nieuw-Buinen - Musselkanaal. Zo verliest de STAR de titel van langste museumspoorlijn van Nederland. De Vries: ''Het grootste deel van onze 30.000 reizigers maakt een rit tussen Stadskanaal en Veendam. 3000 van hen reizen ook het stuk Stadskanaal - Musselkanaal. Dat is het stuk dat straks dichtgaat. En dat is toch jammer''.Het bestuur van de STAR sluit heropening van het treinverkeer in de toekomst niet uit. Maar dan moet er wel een oplossing komen voor het opknappen van de lijn.Op 28 oktober rijdt de stoomtrein van de STAR voor het laatst naar Musselkanaal.