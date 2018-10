Neergeschoten verdachte Emmen is 39-jarige man uit Assen

De man die gistermiddag door de politie werd neergeschoten in Emmen is een 39-jarige man uit Assen.

Het Openbaar Ministerie leidt op dit moment een onderzoek naar de toedracht van de schietpartij . Politieagenten kwamen woensdagmiddag poolshoogte nemen in een woning aan De Haar in Emmen, omdat de 39-jarige Assenaar het pand weigerde te verlaten.De agenten voelden zich dusdanig bedreigd dat op de verdachte werd geschoten. Hij werd geraakt in zijn benen en per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd ingezet om medische bijstand te verlenen.De omgeving rond de woning werd na de schietpartij afgezet door de politie.