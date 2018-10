Transferium als oplossing voor parkeerellende in Gasselterveld

Als oplossing voor de parkeerchaos in het Gasselterveld op zomerse dagen, onderzoekt Aa en Hunze een transferium, enkele kilometers verderop van de zwemplassen.

De grote parkeerplek moet ergens langs de Bosweg komen, op één de boerenakkers. Dat is volgens wethouder Henk Heijerman een mooie locatie, "want de Bosweg vormt de noordelijke entree naar het recreatiegebied van Staatsbosbeheer. Die entree moet beter en toeristisch aantrekkelijker."Zo wordt ook het voormalig hotel Gasselterveld dat al jaren verpaupert, gesloopt en komt er iets nieuws voor in de plaats.Met alternatief vervoer, zoals een huifkar, een paardentram, fietsen, of een bus gaan gasten vanaf de parkeervoorziening richting zwemplassen. Maar ook een speciale Kiss & Ride-route is mogelijk volgens Heijerman. "De chauffeur zet zijn passagiers ergens bij de recreatieplas af, rijdt terug naar de verderop gelegen parkeerplek, en pakt daar een fiets om zich bij zijn groepje te voegen", aldus Heijerman. "Maar het gaat om een snelle en makkelijke manier van vervoer, waarmee mensen in het bosgebied komen", zegt Heijerman.Afgelopen zomer was er regelmatig een grote parkeerchaos bij de zwemplassen 't NIje Hemelriek en Gasselterveld. Auto's blokkeerden toegangswegen waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Bij calamiteiten zou de toegang voor brandweer of ambulances geblokkeerd zijn.Staatsbosbeheer greep in, zette verkeersregelaars in, en riep recreanten zelfs op om niet meer naar het Gasselterveld te komen, omdat het chaos was. Die situatie willen gemeente en Staatsbosheer de komende zomers niet weer."We gaan deze winter met Staatsbosbeheer en ook de provincie praten over mogelijke oplossingen. Maar er ligt een gebiedvisie, waarin een paar jaar geleden al bedacht is dat we bij veel meer bezoekers een andere parkeervoorziening moeten treffen, ergens buiten het gebied", aldus wethouder Henk Heijerman.Aan de Bosweg liggen nu landbouwgronden, waar eventueel een transferium kan komen. "Maar dat hebben we niet voor de zomer opgelost. Zo willen we ook kijken wat de provincie hierin kan doen. Want die vinden het Gasselterveld ook van groot belang voor toerisme en recreatie", zegt Heijerman.Voor het nieuwe zomerseizoen de boel klaar hebben, dat is volgens Heijerman nog maar zeer de vraag. "Of we dan alles goed onderzocht hebben, is de vraag of dat allemaal lukt."Helemaal de auto uit het gebied weren, daar is geen sprake van. "De plaatsen die er nu zijn in het bos, die blijven zeker beschikbaar. Er zit ook een restaurant en een recreatiebedrijf, en mensen komen ook voor wandelen naar het gebied. En zeker in de winterperiode, als het minder druk is, kun je dan niet zeggen dat ze helemaal buiten het bos moeten parkeren."