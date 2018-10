Deel dit artikel:













Stresskoeien door oefening van Defensie Koeien in de wei kunnen schrikken van geluid van de helikopter (foto: RTV Drenthe)

Dieren die in het prikkeldraad lopen, stress hebben, weglopen of elkaar verwonden. Bij LTO Noord zijn meerdere meldingen binnengekomen van overlast door de oefening van Defensie de afgelopen dagen.

Het oefenterrein De Haar bij Assen deed maandag, dinsdag en woensdag dienst als landingsplaats voor helikopters. Dit voor de jaarlijkse oefening Falcon Autumn. De Gelderse vliegbasis Deelen is de uitvalbasis, Assen is een tussenstop op weg naar het Groningse Marnehuizen.



LTO Noord roept op om stressreacties van dieren door de laag vliegende helikopters te melden. Jan Bloemerts van LTO Noord: ''Er zijn meerdere meldingen binnengekomen en dan vooral over de aanvoerlijn tussen Assen en de Marne en bij Zevenhuizen, hier is een landingsoefening geweest.''



Boeren die last hebben van de oefening kunnen een klachtenformulier invullen op de website van Defensie. Bloemerts benadrukt begrip te hebben voor de oefening. ''We weten uiteraard dat Defensie aan het oefenen is en daar hebben we alle begrip voor. Maar iedere schade is er een te veel."