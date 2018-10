Alexander Bannink beklaagt zich bij KNVB over toewijzing doelpunt

VOETBAL - Alexander Bannink hoopt alsnog de eerste treffer die FC Emmen scoorde tegen Fortuna Sittard, afgelopen zondag, op zijn naam te krijgen. De middenvelder van FC Emmen heeft de KNVB inmiddels een brief gestuurd omdat de goal werd toegekend aan Fortuna-verdediger Dammers.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Het was mijn intentie om te schieten. Dat die verdediger de bal aanraakt zegt mij niet zoveel. Ik vond en vind dat die treffer op mijn naam moet komen. Alexander Bannink

De bewuste goal van Alexander Bannink tegen Fortuna Sittard

Teammanager Harm Hensens stelde die brief op. "We hebben gevraagd hoe zij de goal beoordeeld hebben. Volgens ons was het een bewuste doelpoging van Alexander en werd de bal licht van richting veranderd. Er waren het afgelopen weekend wel meer treffers die via een verdediger over de doellijn gingen en die werden wel allemaal toegeschreven aan de aanvallers."Ondanks de brief verwacht Alexander Bannink niet dat de brief iets zal veranderen. "Ik hoop het natuurlijk wel, maar het is nu al donderdag. Toch klopt het niet. Het was mijn intentie om te schieten. Dat die verdediger de bal aanraakt, doet er niet toe."