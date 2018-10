Provinciale politiek laat Hoogeveen in onzekerheid over uitstel bouw ijsbaan

Als Hoogeveen vijftien maanden extra tijd wil voor de bouw van een kunstijsbaan, dan willen de fracties in de Provinciale Staten eerst een goed onderbouwd plan. "Hoogeveen is nu aan de bal."

De provinciale politieke partijen moeten beslissen of Hoogeveen extra tijd krijgt voor de bouw. Op het spel staat 5 miljoen euro aan provinciale subsidie. Harde voorwaarde is dat er op 1 januari 2020 geschaatst kan worden. De gedeputeerden van de provincie willen daarom die extra tijd niet geven. Maar de Statenfracties kunnen bij een meerderheid anders beslissen.Fractievoorzitter Bernadette van den Berg van de ChristenUnie vindt het teleurstellend dat Hoogeveen om uitstel vraagt. "Het gaat om de volgordelijkheid. Eerst moet de rekenkamer van Hoogeveen haar rapport maar presenteren. Want als dan blijkt dat die ijsbaan überhaupt niet te realiseren is, waarom zouden wij dan die discussie gaan voeren?""De bal ligt in Hoogeveen", vindt Roelie Goetsch van de PvdA. "We hebben nog niet eens een officieel verzoek van de gemeente om uitstel, dus geef ik nog geen reactie. Maar in Hoogeveen lopen nog wat financiële kwesties die wij afwachten. Het plan ziet er op zich wel prachtig uit."Ook Riëtte Wollerich van het CDA houdt zich op de vlakte, omdat er nog geen verzoek is. "Waar gaat het nu om bij dat uitstel? Wat hebben ze nodig? Wat is de vraag van Hoogeveen? We moeten het goed wegen en dat gaan we binnenkort doen. Maar het is heel complex."De SP-Statenfractie is meer uitgesproken. Wim Moinat: "Je maakt afspraken niet voor niks. Het plan zag er inhoudelijk heel mooi uit toen de gemeente Hoogeveen ons dat dinsdagavond presenteerde. Als wij als Provinciale Staten vinden dat de ijsbaan er moet komen, dan moeten we een nieuwe procedure overwegen met duidelijke stappen en waarschijnlijk nieuwe voorwaarden."GroenLinks verbaast zich over de extra tijd die Hoogeveen nodig heeft. Statenlid Henk Nijmeijer: "We hebben wethouder Jan Steenbergen meermaals gevraagd of ze die einddatum konden halen. En met volle overtuiging zei hij steeds van wel. We hebben er nu geen goed gevoel bij en vinden dat afspraak afspraak is."Willemien Meeuwissen van de VVD weet het nog niet. "Het is ingewikkeld. Willen we het besluit aanpassen en extra tijd geven of komt er een nieuwe procedure?"In de provincie klinkt ook de lobby van de gemeente Assen door. Assen en Hoogeven hadden aanvankelijk beiden onvoldoende onderbouwde plannen voor de proviniciale subsidie van 5 miljoen euro. Assen viste vervolgens achter het net, nadat Hoogeveen haar plannen aanpaste en als eerste wel met een goed plan kwam. Nu de onderbouwing daarvan toch niet zo goed blijkt te zijn, hoopt Assen op een nieuwe procedure.Hoogeveen zet nog altijd vol overtuiging in op de realisering van de kunstijsbaan die het gaat combineren met de bouw van een nieuw overdekt zwembad. De gemeente weet nog niet wanneer het officiële verzoek om uitstel naar de Statenfracties gaat. Maar Hoogeveen gaat er vanuit dat dan de kwaliteit van haar bouwplan de doorslag geeft.Inmiddels heeft Hoogeveen 272.000 euro aan voorbereidingskosten uitgegeven. Dat zijn zowel de ambtelijke kosten als de kosten voor verschillende rapporten. Daarnaast heeft Hoogeveen 1.365.000 euro uitgegeven aan de aankoop van gronden op het Bentinckspark, waaronder de betwistte aankoop van grond en gebouwen van Maxx Sports.