Jan Lammers: Assen krijgt met DTM 'gedevalueerde klasse' Jan Lammers: Assen krijgt met DTM 'gedevalueerde klasse' (foto: ANP / Valerie Kuypers)

AUTOSPORT - Autocoureur Jan Lammers reageert laconiek op het nieuws dat de races in de Europese toerwagenklasse DTM na achttien jaar niet meer op het circuit van Zandvoort worden verreden. Vandaag werd bekend dat komende zomer het evenement naar het TT Circuit van Assen wordt verplaatst.

Geschreven door Karin Mulder

Lammers zegt tegen RTV Noord-Holland dat het geen verlies is voor Zandvoort. "De DTM is enorm gedevalueerd de afgelopen jaren. Er zijn nog maar twee fabrikanten die meedoen. Maar ze wilden evengoed dezelfde deal als in de goede tijd. Zandvoort is er dus niet uitgekomen met de organisatoren. Je kan beter geen deal hebben dan een slechte deal."



De eerste editie van de DTM in Assen staat gepland in het weekend van 20 en 21 juli 2019.



Aston Martin neemt plek Mercedes over

Zojuist is bekend geworden dat het Britse automerk Aston Martin toe zal treden tot de DTM. Het merk neemt de plek over van Mercedes. Audi en BMW zijn de andere twee merken in het kampioenschap.