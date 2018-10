Deel dit artikel:













Heerlijk weer in Bovensmilde, maar de jeugd staat op de schaats Kinderen schaatsen met bijna 25 graden in Bovensmilde (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Het ijs in Bovensmilde is van een soort kunststof gemaakt (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Geen warme chocolademelk, maar koude ranja bij de schaatsbaan. Hoewel het met bijna 25 graden heerlijk nazomerweer is, staat jeugdig Bovensmilde op de schaatsen. IJsvereniging Voorwaarts heeft deze week namelijk een kunstijsbaan.

Terwijl de schapen grazen op de echte ijsbaan, leren de dorpskinderen ernaast schaatsen op de kunstbaan. Dat is een initiatief van de ijsvereniging, nadat er via de KNSB al lesboekjes over de sport werden uitgedeeld op de basisscholen in het dorp.



Voorzitter Adrie Braxhoofden: "We vonden dat we iets extra's moesten doen naast het uitdelen van informatiefoldertjes. Daarom huren we deze week een kunstijsbaan."



Basisschoolleerlingen gingen dinsdag en woensdag naar de schaatsbaan tijdens de gymuren. Onder leiding van schaatstrainers leerden ze de basistechnieken van de sport. Na schooltijd kwamen ze terug om op het plastic ijs te schaatsen.