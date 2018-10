Deel dit artikel:













Energienet kan niet veel extra zonneparken meer aan Door de vele plannen voor zonneparken in Drenthe dreigt er te veel aanbod voor het energienetwerk op verschillende plekken in de provincie (foto: RTV Drenthe)

Verschillende Drentse gemeenten moeten extra goed opletten bij het verstrekken van vergunningen voor zonneparken. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Enexis in een brief. Door het grote aantal zonneparken dat wordt aangelegd, kan het energienetwerk de toelevering van energie op verschillende plekken bijna niet meer aan.

Onder andere bij Gasselte, in Emmen en omgeving, Coevorden, Hoogeveen en Beilen kan er niet altijd voldoende capaciteit worden geboden. “Initiatieven die voor de zomer een toezegging van ons hebben gekregen dat er ruimte is op het net, die worden straks aangesloten. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij in bepaalde regio’s adviseren elders een locatie te zoeken”, zegt Jur Hofsteenge van Enexis.



Wanneer initiatiefnemers een plan hebben voor een zonnepark, moeten zij informeren bij Enexis of er ruimte is op het stroomnet. De netbeheerder kan vervolgens aangeven of op een bepaalde locatie ruimte is. “Het energienetwerk is aangelegd met het oog op het aantal gebruikers in het gebied”, legt woordvoerder Jan Bakker van Enexis uit. “Als er te veel zonneparken zijn, dan wordt er zoveel energie aangeboden waardoor het netwerk het niet kan verwerken. Dat is zonde.”



Extra capaciteit duurt vijf jaar

De netbeheerder heeft een aansluitplicht. Mochten er ondanks een negatief advies toch parken worden aangelegd, dan worden ze wel op het stroomnet aangesloten. “Maar daar hebben zij dus niets aan”, zegt Bakker. “Er is extra capaciteit nodig en de aanleg daarvan duurt gemiddeld zo’n drie tot vijf jaar.”



Goedkoper grond

Niet alleen Drenthe kampt met onvoldoende capaciteit op het energienet. Ook in Groningen en en een deel van Overijssel speelt het. Bakker heeft daar een verklaring voor. “De grond voor een zonnepark is hier goedkoper dan bijvoorbeeld in de Randstad. Bovendien zijn boeren sneller geneigd om bijvoorbeeld tien hectare hiervoor te gebruiken, waarmee ze een bepaalde zekerheid krijgen qua inkomen.”



Voor de windparken bestaan deze problemen niet. Doordat de provincie hier de regie heeft, gaat dit gestructureerder.



Later deze maand gaat Enexis met alle gemeentes in Drenthe en TenneT, dat de landelijke hoogspanningsnetten beheerd, om tafel.