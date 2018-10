Borger-Odoorn negeert protesten en geeft groen licht voor zonnepark Daalkampen

De gemeenteraad van Borger-Odoorn stemt in met de bouw van een zonnepark ten westen van de wijk Daalkampen in Borger. Tegen het plan zijn 153 zienswijzen ingediend. Maar een meerderheid vindt dat het park van twintig hectare er mag komen.

CDA’ er Roelof Tuin wijst op toenemende druk om iets te doen aan de uitstoot van CO2. Erik Huizing van de VVD spreekt van een ‘mooie stap in de energietransitie’.Ook Gemeentebelangen, de grootste partij in Borger-Odoorn, steunt het plan. Daarnaast stemden ook D66 en GroenLinks voor. Pieter de Groot van GroenLinks wees wel op een brief van Enexis, dat er transportschaarste dreigt op het netwerk.Leefbaar Borger-Odoorn en de PvdA zijn tegen het zonnepark. “De druk van de subsidiedeadline is zo groot dat het ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Het college gaat er als een stoomwals overheen”, aldus Jenine Bijker van de PvdA.Leefbaar Borger-Odoorn, ChristenUnie en PvdA kwamen nog met een motie, waarin gevraagd werd om blijvend data te verzamelen rond zonneparken om duidelijk te maken of er gezondheidsrisico’s zijn. Die motie kreeg geen meerderheid.Een delegatie bewoners van de wijk Daalkampen verliet na het besluit teleurgesteld het gemeentehuis in Exloo. Ze hebben eerder al aangekondigd desnoods naar de Raad van State te stappen om de zonneakker van akkerbouwer Jan Reinier de Jong tegen te houden.