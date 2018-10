Deel dit artikel:













Zonneparkenboer Midden-Drenthe: Een ondernemer wil geen jaar wachten Jan Hendrik Koning op zijn akker (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

De provincie Drenthe kent plannen voor zonneparken in overvloed. Alleen in de gemeente Midden-Drenthe hebben al 41 initiatieven zich gemeld.

Daarom besloot de gemeente Midden-Drenthe bij het opstellen van het coalitieakkoord de huidige initiatieven te bevriezen. Op drie plannen na. Bij De Lotten in Hijken, Leemdijk in Smilde en Kloosterman bij Nieuw-Balinge wil de gemeente voorlopig geen besluit nemen. Ze willen daarvoor eerst een nieuw beleid opstellen.



Frustrerend

Voor ondernemers betekent dit dat zij op korte termijn geen nieuw zonnepark kunnen bouwen. “Ergens begrijpelijk, maar wel heel erg frustrerend”, legt Jan Hendrik Koning, potentiële zonneparkenboer uit. “Het tijdstip van het beleid is bepalend voor of ons plan haalbaar is. Duurt het te lang, dan zijn we de inpassing in het energienet kwijt. Het beleid is voor ons een struikelblok.”



Zijn ontwikkelaar Marius Schaaps van LC Energy deelt die mening: “Praktisch alle ondernemers worden nu op on-hold gezet. Van uitstel komt afstel en het is zonde dat een van de grootste gemeentes van Nederland zo de deuren dichtgooit. Klimaatzaken zouden hoger op de agenda moeten staan.”



Van zijn ouders kreeg Koning samen met zijn twee broers dertig jaar geleden 30 hectare grond. In principe bedoeld voor de landbouw. Maar de grond wordt vanwege het naastliggende natuurgebied, het Fochteloërveen, ieder jaar natter en is inmiddels niet meer geschikt voor de landbouw. “Dit was een uitzonderlijk goed jaar want het was erg droog, maar de afgelopen vier jaar waren slechte jaren. Een normale onderneming heeft vier goede jaren en één slecht jaar. Dit kan zo niet uit”, vertelt Koning.



Te nat

Vorig jaar bleef er 50.000 euro aan pootgoed in de grond zitten, omdat hij met tractors en andere machines niet bij de aardappels kon komen. Verschillende voertuigen moesten uit de modder worden getrokken, omdat ze vast kwamen te zitten in de grond. “Graan en suikerbieten, dat heeft onze voorkeur. Alleen moet het dan wel mogelijk zijn, want steeds in de frustratie terugkeren dat iets niet lukt, ja dan ben je gauw uitgekeken.”



Het grote stuk landbouwgrond zou hij later graag doorgeven aan de nieuwe generatie. Maar dan moet er wel iets veranderen. Daarom maakte hij samen met zijn broers het plan voor een zonnepark, dat wegens het uitstellen van beleid, vorige week donderdag in de gemeenteraad werd afgewezen. “Een ondernemer kan geen jaar wachten, want die wil vooruit. Die gaat zijn conclusies en zijn plan trekken en die gaat daarmee aan de slag.” Hij had gehoopt door zijn voorstel niet in te trekken, het college tot het maken van een keuze af te kunnen dwingen.



Minder waard

En Koning moet ook wel, want zijn grond wordt ieder jaar steeds minder waard. Hij ziet het liefst richtlijnen bij de gemeente, zodat het voor ondernemers in Midden-Drenthe geen willekeur meer is of zijn plan er door komt. Hij adviseert de gemeente criteria op te laten stellen. “Laat ze dan aangeven waaraan je moet voldoen en kijk daar even naar, zodat je weet wat je toetsen moet. Dan kun je ook zien wat de slagingskans is.”



Naast Koning zijn volgens zijn ontwikkelaar nog vele andere ondernemers in de Midden-Drenthe met hetzelfde probleem. “Er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden, want ze maken geen beleid voor 41 zonneparken. Ze maken beleid voor de capaciteit die aangesloten kan worden op het net en dat ligt veel lager.”



De broers Koning wachten nu eerst op het beleid en hopen daarna alsnog een vergunning te krijgen. Lukt het niet, dan moeten ze iets anders bedenken. “We hopen dan natuurlijk dat het waterpeil naar beneden kan. Dat het vernattingsgebied van het Fochteloërveen niet meer de extremen aanneemt die het nu doet”, zegt Koning. “Anders moeten we een andere vorm van landbouw gaan uitvoeren. Misschien wordt het wel een bos”, grapt hij.