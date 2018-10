Opnieuw meerdere medewerkers onwel door vreemde lucht in pand S.I.T. Controls in Hoogeveen

Zes personen raakten vanavond onwel nadat zij een vreemde lucht roken bij het bedrijfspand van S.I.T. Controls aan de Industrieweg in Hoogeveen. Het pand is ontruimd. En inmiddels is het pand gesloten.

In totaal waren er vijftig mensen in het pand aanwezig. De zeven mensen die onwel raakten worden onderzocht door ambulancemedewerkers. De straat is door de politie afgesloten.De brandweer heeft metingen verricht, maar kunnen niets meten. Het pand is nu gesloten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ingeschakeld om metingen te verrichten.Vanmiddag werd het pand ook al ontruimd, nadat medewerkers last hadden van irritatie aan hun ogen en luchtwegen. De brandweer kon niets vinden in het pand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zei toen: ''De oorzaak lijkt derhalve niet te achterhalen''.Honderd medewerkers moesten het pand vanmiddag verlaten, negentien personen raakten onwel en hadden last van rode ogen, geïrriteerde luchtwegen en braakneigingen.