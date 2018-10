Dick Lukkien: Scherpen keept tegen PSV

VOETBAL - Kjell Scherpen staat volgende week zondag, ondanks zijn mindere beurt tegen Fortuna Sittard, 'gewoon' weer onder de lat bij de Drentse club in de uitwedstrijd tegen PSV.

Het leren moet wel in een hoog tempo gebeuren. Dat geldt niet alleen voor Kjell, maar voor meer spelers. Het is niet zo dat we elke week kunnen leren, want dan laten we teveel punten liggen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Dat liet FC Emmen-trainer Dick Lukkien weten in het programma FC Emmen Rood Wit TV. Volgens de oefenmeester is het volstrekt logisch dat het spel van zijn jonge doelman een grillig karakter heeft. "Daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor, want dat wist ik toen ik besloot om hem een basisplaats gaf en daar lig ik ook niet wakker van. Het klopt dat hij een mindere wedstrijd heeft gespeeld, maar hij heeft ook goede duels achter de rug."Scherpen noemde het na afloop van het duel tegen Fortuna Sittard 'leermomenten'. Lukkien daarover: "Maar het leren moet wel in een hoog tempo gebeuren. Dat geldt niet alleen voor hem, maar voor meer spelers. Het is niet zo dat we elke week kunnen leren, want dan laten we teveel punten liggen.""Maar voor de mensen die het willen weten... Kjell keept gewoon tegen PSV. Hij is nu weg met Oranje Onder 19. Ik denk dat dat ook goed is voor hem. Even in een andere omgeving en daar weer presteren en van daaruit pakken we hier volgende week de draad weer op."