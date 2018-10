Deel dit artikel:













Campinggasten genieten van mooie nazomer op Drentse campings Camping Norgerborg in Norg merkt een toename van bezoekers in het naseizoen. (foto: Camping Norgerberg)

Met temperaturen boven de 20 graden in het vooruitzicht, komt de tent, caravan of camper toch weer even tevoorschijn voor een paar dagen op de camping.

Zo wordt het op camping Diever steeds drukker. Eigenaar Hans Ike: ''Het weer is nu echt super en er komen steeds meer mensen bij ons aanwaaien. Op dit moment staat er één tentje en voor de rest zijn het allemaal campers.''



De drukte komt niet alleen maar door het mooie weer. Ike: "Onze buurman is Staatsbosbeheer. Hun natuurcamping is dit jaar voor het eerst in oktober gesloten en dat kunnen we goed merken in extra bezoekers."



Ook Susan van Reiswijk van camping Norgerberg in Norg merkt een toename van het aantal bezoekers in het naseizoen. ''Mensen pakken hun caravan nog even of boeken een huisje en gaan erop uit. De eerste bezoekers kwamen gisteren en vandaag zet dit door. We verwachten dat dit het komende weekend blijft toenemen”, aldus Van Reiswijk.



Hoewel er nu dankzij de zon meer bezoekers zijn, hangt dit volgens haar niet alleen af van het weer. "Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld nog met kinderen in de zon pompoenen staan uithollen, maar ook als het slecht weer is hebben we genoeg activiteiten om vakantie te vieren."