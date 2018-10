Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sluiting baby- en kinderafdeling Bethesda: stoffen luiers wassen en in de ambulance Zusters in het Bethesda met pasgeboren baby's (foto: Historische Kring Hoogeveen) De afdeling kindergeneeskunde in het Bethesda (foto: Historische Kring Hoogeveen) De kinderafdeling bevond zich op de negende verdieping van het ziekenhuis (foto: Historische Kring Hoogeveen)

Van stoffen luiers die tijdens de nachtdienst moesten worden opgevouwen tot duizenden baby's die er ter wereld kwamen. Vanaf maandag is dat voorbij in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, als de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde sluiten en verhuizen naar Emmen. Wat overblijft zijn de verhalen.

"Ik moest eens hals over kop mee met een ernstig ziek kind mee in de ambulance naar het academisch ziekenhuis in Groningen", herinnert Trineke Schelhaas, die er jaren als verpleegster op de afdeling kindergeneeskunde werkte, zich nog heel goed. "Dokter Janssen zei tegen mij: 'Bel je verloofde maar. Anders zien jullie elkaar het hele weekend niet.' Mocht hij mee naar Groningen. Hadden we op de terugweg in de ziekenwagen toch nog wat tijd voor elkaar."



Het is de sfeer die er heerste op de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde in het streekziekenhuis. "We kenden elkaar allemaal. Regelmatig werkten we voor elkaar over", kijkt haar collega in die tijd Phia Schonewille terug. We keken niet op een uurtje en ruilden makkelijk met elkaar."



Luiers omspoelen

Zet de twee vrouwen bij elkaar aan tafel en de anekdotes gaan over en weer. Schonewille: "We werkten in die tijd nog met stoffen luiers. Die moesten we zelf in een emmer omspoelen voordat ze naar de wasserij gingen. Als we ze dan terugkregen, dan moesten we ze 's nachts opvouwen. Of we lieten dit overdag door de kersverse moeders doen."



Beide vrouwen kwamen op jonge leeftijd in Ziekenhuis Bethesda te werken en maakten een uitstapje naar Groningen. Vanwege hun verloofdes keerden ze terug in Hoogeveen. Het werd als een tweede thuis voor hen.



Met de vroedvrouw op stap

Schonewille maakte mee dat vlak nadat zij op de afdeling verloskunde aan het werk ging, de gynaecoloog vertrok. "Maar wij moesten wel bij een bepaald aantal bevallingen helpen om ons witte kruis te krijgen. Daarom werkten we in die periode 's ochtends in het ziekenhuis en gingen dan 's nachts op pad met een vroedvrouw. Die had alle tijd en ging rustig enkele uren aan het bed zitten. Maar wij moesten een paar uur later gewoon weer werken."



In 1993 werd Nies Muis dokter op de op de kinderafdeling in het Bethesda. "Ik wilde altijd al kinderarts worden. Het werken met kinderen is prachtig. Als ze ziek zien, dan zijn ze ziek. Maar als ze iets opknappen, dan zie je dat meteen."



Muis maakte de grote renovatie van het ziekenhuis mee. "In eerste instantie zat de afdeling kindergeneeskunde op de negende verdieping en de afdeling verloskunde op de achtste verdieping. Na de renovatie kwamen de twee afdelingen samen op de achtste verdieping. Dat was echt een stap vooruit. Ouder en pasgeboren baby lagen daardoor veel dichter bij elkaar en konden makkelijker bij elkaar komen."



'Sluiting afdelingen is een gemis'

Dat de kinder- en kraamafdeling nu sluiten in Ziekenhuis Bethesda vindt dokter Muis jammer. "Het is een groot gemis. Dit betekent dat veel minder vrouwen thuis kunnen bevallen, omdat de afstand naar Zwolle, Assen, Emmen of Hardenberg te groot is."



Schonewille en Schelhaas zijn het daarmee eens. Schelhaas: "Een ziekenhuis dichtbij huis geeft aanstaande moeders toch een stukje rust." Schonewille herkent het van haar eigen dochter die thuis wilde bevallen. "Op het laatste moment moest ze toch naar het ziekenhuis. Daarvoor moest door rood worden gereden, zoveel haast was er. Als je dan naar Emmen moet, dan is het maar de vraag of je er op tijd bent."