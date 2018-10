Aa en Hunze houdt lokale lasten gelijk

Geen hogere lokale lasten in Aa en Hunze komend jaar, zelfs voor vier jaar het ozb-tarief bevroren, de toeristenbelasting blijft 1,20 euro, tegenover 4,5 miljoen euro aan investeringen.

Zo ziet de nieuwe begroting van de gemeente eruit voor 2019. Aa en Hunze wil zo haar reputatie als gemeente met lage woonlasten - 330 euro gemiddeld per huishouden - en goedkope recreatiegemeente hoog houden.Voor de komende vier jaar heeft de gemeente voor bijna 20 miljoen aan plannen. Het meeste geld gaat naar duurzaamheidsmaatregelen (1,2 miljoen), glasvezel (8 ton), en vitalisering van vakantieparken (1 miljoen). Hiervan zijn er zestig in de gemeente, met als absolute topper Hof van Saksen.De beschikbaarheid van snel internet, waarvoor acht ton op de plank ligt, is volgens het college van vitaal belang. "Het is geworden tot een basisbehoefte, voor inwoners, ondernemers en recreanten. Niet alleen uit economisch oogpunt van belang, maar ook voor de leefbaarheid. Snel internet brengt voorzieningen tot aan de deur en heeft ook een sociale functie", aldus B en W.1.600 huishoudens in Aa en Hunze hebben nog geen glasvezel, maar volgend jaar gaat de schop de grond in, om ook daar snel internet te realiseren. "Als alles meezit, want we zijn nog in gesprek, maar het lijkt goed", zegt wethouder Bas Luinge.Lokale glasvezelinitiatieven in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo zijn onlangs samengegaan , en willen met RE-NET van Rendo in zee, om het netwerk aan te leggen en beheren.Voor een duurzamer Aa en Hunze ligt er elk jaar zo'n drie ton klaar. Volgens wethouder Co Lambert wordt er dit keer vooral gedacht aan energiebesparende maatregelen in woningen, in plaats van zonneleningen. "Met de hoeveelheid zonnepanelen zitten we al in de top 10 van Nederland. Ik wil meer inzetten op energiebesparing in huizen, bijvoorbeeld door isolatie."Een speciale pot van één miljoen komt er voor actieve grondverwerving. Nodig, volgens de wethouders, om snel in te kunnen spelen als er ergens iets strategisch beschikbaar komt, of als er geruild moet worden."Buurmans grond komt maar één keer te koop, en soms is het heel slim om ergens alvast grond aan te kopen, als het vrijkomt. Dat kan handig zijn voor dorpsuitbreiding, aanleg van een fietspad, of voor ruilgrond bij speciale projecten", aldus de wethouders Henk Heijerman en Bas Luinge. Volgens het college is het dan handig, om hiervoor niet telkens naar de raad te hoeven, en er een speciale pot voor te hebben.