Rechtbank verklaart De Brink-Akker in Wijster failliet

De beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster is gisteren failliet verklaard door de rechtbank. De Brink-Akker ving mensen op met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

De zorginstelling in Wijster ligt sinds begin deze maand onder vuur. Cliënten kregen toen te horen dat hun zorg daar niet meer vergoed zou worden, omdat De Brink-Akker volgens regiegemeente Assen niet meer aan de eisen voldeed. Op 11 september zijn alle cliënten uit de instelling gehaald, omdat betrokken gemeenten zich zorgen maken over de veiligheid van bewoners.Curator is Jeroen Reiziger. Hij heeft vanmiddag een eerste gesprek met directrice Saskia Ritsma 'over hoe de zaken er voor staan'.