Drents Museum vereerd met Oscarnominatie Iran-tentoonstelling

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum is vereerd met de Oscarnominatie voor de tentoonstelling Iran - Bakermat van de beschaving. De tentoonstelling laat een van de oudste culturen van de wereld zien.

Het Drents Museum is samen met musea uit New York, Berlijn, Los Angeles en Rome genomineerd voor de Global Fine Art Award (GFAA). Jaarlijks bekroont de GFFA de beste kunst, design en archeologische tentoonstellingen."Het gaat om de mondiale top op dit gebied. Alleen daarom al is het voor ons een enorme eer en prestatie dat we deel mogen uitmaken van dat rijtje musea", zegt Tupan.Het is de tweede keer dat het museum uit Assen is genomineerd voor de GFAA. "De eerste keer was met onze tentoonstelling over Mongolië, The Great Liao . We zijn het toen helaas niet geworden, dus nu alle hoop op onze Iran-tentoonstelling."Volgens Tupan blinkt de huidige Iran-tentoonstelling uit in 'zijn museale aspiraties'. "De inhoud is heel erg goed en de vormgeving heel erg bijzonder. De tentoonstelling is gemaakt in een soort Iraanse bazaar, met het idee dat je door een druk winkelstraatjesgebied loopt. Je ziet opgestapelde tapijten en daar tussendoor gegarneerd zie je heel fraaie objecten die voor het eerst buiten Iran zijn te zien. Dus het verhaal en de objecten maken het een bijzonder project."De prijs wordt uitgereikt tijdens het Global Fine Art Awards gala in New York. Of de award vanuit New York naar Assen komt, weet het museum op 12 maart 2019. "We moeten nog een beetje geduld hebben, desalniettemin is het heel spannend allemaal", besluit Tupan.Eerder zond RTV Drenthe een documentaire uit over de herkomst van de objecten die te zien zijn op de tentoonstelling.