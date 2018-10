Briefwisseling uit de oorlog leidt mogelijk tot monument in Zuidlaren voor Limburgers

Schrijver Goff Miedema uit Hoogezand wil een monument in Zuidlaren ter nagedachtenis aan Limburgse evacués die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Drenthe gingen. Hij is daarover in gesprek met de gemeente Tynaarlo die niet onwelwillend tegenover het idee staat.

Pas bij Winterswijk hadden ze het idee dat de trein naar het Noorden ging en niet naar het Oosten. Goff Miedema

280 Limburgers liggen in het Noorden begraven. Hun verhalen moeten verteld worden. Goff Miedema