Weer bushokje vernield in wijk Noorderpark in Assen Het vernielde bushokje aan de Mr. Groen van Prinstererlaan (foto: Persbureau Meter) Het vernielde bushokje aan de Mr. Groen van Prinstererlaan (foto: Persbureau Meter) Het vernielde bushokje aan de Mr. Groen van Prinstererlaan (foto: Persbureau Meter)

In de wijk Noorderpark in Assen is vanmorgen een bushokje vernield. Dat gebeurde aan de Meester Groen van Prinstererlaan.





Begin 2017 werd een toen 27-jarige man opgepakt, die Noorderpark is vaker doelwit van vandalen. Afgelopen woensdag werd er een reclamezuil kapot geslagen. In april moesten ook al meerdere bushokjes het ontgelden . Wie er achter de vernielingen zit, is niet bekend.Begin 2017 werd een toen 27-jarige man opgepakt, die verantwoordelijk zou zijn voor zo'n veertig vernielingen in de wijken Noorderpark en Lariks.