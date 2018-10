Hond Boelie geeft 'snuffelcollege' op school

Leerlingen van obs De Dissel in Ruinerwold krijgen een bijzondere les vandaag: een 'snuffelcollege'.

En dat betekent dat de kinderen een hond op bezoek krijgen in de klas. Doel is kinderen meer te leren over het gedrag van honden. Het aantal bijtincidenten moet daardoor afnemen. Want jaarlijks worden veel jonge kinderen gebeten door een hond. In totaal zijn er elk jaar 150.000 bijtincidenten.Snuffelvrijwilliger Marieke van Dusschoten-Lemmers kwam daarom met haar Engelse bulldog Boelie een uurtje langs. Kinderen leren hoe ze het best kunnen reageren op een hond of wanneer ze de viervoeters mogen aaien.Als kinderen het gedrag van een hond goed kunnen interpreteren, neemt de kans op een beet met 86 procent af, blijkt uit internationaal onderzoek.Maar hoe gaat zo'n snuffelcollege eigenlijk?