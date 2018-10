Deel dit artikel:













Hond bijt schaap; eigenaar krijgt werkstraf en boete Archieffoto van een schaap (foto: pixabay.com)

Een 60-jarige vrouw uit Havelte heeft 60 uur werkstraf gekregen, omdat haar hond in november vorig jaar een schaap doodbeet in de buurt van haar woonplaats. Ook moet ze een schadevergoeding van 164 euro betalen.

De eigenaren vonden het dode dier in hun weiland langs de Oude Vaartweg in Havelte, na melding van een kennis. De kop zat onder het bloed, meerdere beetwonden waren zichtbaar en hier en daar was de wol weggescheurd van de huid.



De kennis wist ook te vertellen dat hij de 60-jarige vrouw had gespot met haar loslopende hond. De viervoeter rende opeens het weiland in en stortte zich op een van de schapen, ondanks het aanroepen van zijn baasje. Geschrokken van het voorval, maakte de kennis een foto van de geparkeerde auto van de vrouw. Een tweede getuige meldde ook het dode dier en de vrouw met hond te hebben gezien.



Aangifte

De eigenaren van het dode schaap deden aangifte en de kennis leverde de foto af. Na onderzoek bleek het kenteken op naam van de vrouw te staan. In het politiesysteem doken ook drie eerdere bijtincidenten op. Het bijtgrage dier zette zijn tanden in de afgelopen drie jaar in twee honden en een vrouw. Agenten bezochten daarop de woning van de vrouw, die toegaf dat ze haar hond op die plek weleens uitliet, maar verder van niets wist. Volgens de agenten kwam ze nogal ‘laconiek’ over.



Tijdens de zitting deed de vrouw er het zwijgen toe. Volgens haar advocaat een bewuste keuze. "Aangezien er sprake is van een roddelcultuur in het dorp en mevrouw import is", lichtte de raadsvrouw toe.



Geen verantwoordelijkheid

De officier van justitie nam haar die houding zeer kwalijk. "Het verbaast mij dat u niet eerder zelf actie hebt ondernomen door de hond aan te lijnen, aangezien drie keer eerder mensen en dieren zijn aangevallen. Met deze houding neemt u helemaal geen verantwoordelijkheid." Een hond als deze mag niet loslopen, vond de officier. "De volgende keer kan een kind aan de beurt zijn."



Maar de vrouw wilde niets kwijt over wat er was gebeurd. Alleen bij het laatste woord merkte ze geëmotioneerd op dat ze zich van geen kwaad bewust was. "Ik ben nog nooit in een rechtbank geweest, ik ben hier kapot van."



Ook de rechter vond dat de hele geschiedenis ‘schreeuwde’ om een verklaring. "Ik was graag met u in gesprek gegaan. Jammer."