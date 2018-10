'Henk Wijngaard had verkeerde verwachting van concert Shania Twain'

Zanger Henk Wijngaard uit Emmen had verkeerde verwachtingen van het concert van zijn nichtje Shania Twain. Dat zegt concertorganisator Mojo tegen de NOS.

Mojo gaf de Drentse zanger twee VIP-kaarten voor het concert. Maar dat leidde niet echt tot tevredenheid bij Wijngaard. "Ik kon haar slechts zien als een miniatuurpoppetje. Na tien minuten ben ik weggelopen", reageerde hij na het concert.Concertorgnisator Mojo begrijpt weinig van die kritiek. "Het waren echt fantastische plaatsen, in de live avenue. Je zit dan eigenlijk op de beste en duurste plek van het Ziggo Dome", zegt Marjanne Manders van Mojo bij de NOS "Wellicht wist meneer Wijngaard niet hoe groot de Ziggo Dome is en had hij andere verwachtingen. Het is nu eenmaal geen Carré, maar een zaal met 16.000 plaatsen. Als hij dichter bij Shania had willen komen, dan had hij bij het podium moeten gaan staan", reageert Manders.Wijngaard had gehoopt op een bijzondere avond en hij wilde Shania graag ontmoeten. Dj Giel Beelen had hem nog een 'verrassing' beloofd, maar van hem heeft Wijngaard ook niets meer gehoord.In september 2016 kwam Henk Wijngaard met het nieuws naar buiten dat Shania Twain familie van hem is. Maar van een ontmoeting is het tot nu toe nog niet gekomen.