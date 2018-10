Jarenlange klachten medewerkers S.I.T. Controls over 'ziek' klimaat

Medewerkers van S.I.T. Controls in Hoogeveen hebben al veel langer te kampen met klachten door een 'ongezond werkklimaat'. Omdat zij bang waren voor hun gezondheid hebben sommigen zelfs ontslag genomen. De directie en vakbond FNV herkennen de klachten niet.

S.I.T. Controls is donderdag tot twee keer toe ontruimd door de brandweer omdat er medewerkers onwel werden. 's Ochtends zijn toen 19 medewerkers onderzocht die last hadden van rode ogen, geïrriteerde luchtwegen en braakneigingen. Donderdagavond werden zeven personen onwel.RTV Drenthe ontving verschillende verhalen van huidige en oud- medewerkers over het werkklimaat bij het bedrijf. S.I.T. Controls assembleert printplaten voor de cv-industrie. De directie zou de klachten 'wegwuiven', zeggen anonieme bronnen. Een medewerker zegt dat er in werkruimtes bijvoorbeeld niet afgesloten baden met tin staan waarmee gesoldeerd wordt. Zij is bang voor de gezondheid van haar collega's en haarzelf.Een oud-personeelslid schrijft RTV Drenthe: "Dit is een laatste redmiddel. Bij ons worden mensen ziek van het 'klimaat' binnen. Geen airco. Vieze ventilatoren. Ratten op de werkvloer. Maden die uit het plafond naar beneden vallen, dichtgepurde vensterbanken en kadaverlucht." Bovendien zou er sprake zijn van 'vies sanitair, schimmel op de wasbakken en een te laag zuurstofgehalte'. De arbo-inspectie zou ingelicht zijn, maar niets doen omdat zij 'niets doen met anonieme tips'.Manager Anton Tuinstra is verbaasd over de klachten: "Ik herken dit absoluut niet. Het enige is dat er jaren geleden een oude vieze toiletgroep is vervangen. Maar maden? Dat is hier nog nooit gebeurd." Ook wat betreft de zogenaamde slechte lucht is Tuinstra onaangenaam getroffen door de kritiek: "Dat is een grove leugen. Er wordt hier de hele dag door lucht van buiten naar binnen geblazen."Tuinstra zegt wel dat het warm kan worden in het pand. "Zomers is het hier regelmatig 26 of 27 graden. Dat klopt wel. We zijn aan het onderzoeken of we dat kunnen verbeteren."De vakbond kent de klachten van de medewerkers ook niet. FNV-bestuurder Johan Weijenberg: "Ik weet wel dat er lage plafonds zijn in de werkruimtes. Warmte blijft er daardoor lang hangen. Dat zou kunnen verklaren dat stoffen in de lucht voor klachten kunnen zorgen. Afgelopen week is er bijvoorbeeld een vat geleverd waarin residuen van chemische stoffen kunnen hebben gezeten. En er ligt een grote voorraad printplaten op de werkvloer. Door de invloed van warme lucht zou er een chemische werking kunnen zijn ontstaan."De afdeling gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio deed donderdag luchtmetingen, maar die gaven geen bijzondere uitslagen. De Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM heeft daarop donderdagavond een zogenaamde canister-meting gedaan. Daarbij worden op verschillende plekken in het bedrijf met een bol luchtmonsters genomen. In het laboratorium worden die monsters nu geanalyseerd.Maar bij die luchtmeting zou volgens Tuinstra 'niets bijzonders zijn gevonden'. Vervolgens zijn er nog twee andere metingen gedaan door de MOD. TNO doet verder onderzoek naar de resultaten.De gemeente Hoogeveen wacht de uitkomst van het onderzoek af. Woordvoerder Hans Vonk zegt dat het RIVM gewezen is op de mogelijkheid van giftige rioolgassen in het bedrijf. Hoogeveen is nog niet vergeten dat er in 2007 bij dierenhandel Annen Animal Centre (AAC) 25 personen in quarantaine zijn genomen toen er een verdachte lucht in het bedrijf hing.AAC is in 2008 definitief gesloten. Het bedrijfspand waarin AAC destijds zat ligt 1,9 kilometer van S.I.T-Controls verwijderd. Hans Vonk: "Dat ligt ook bij het RIVM nog wel vers in het geheugen. Zij deden daar toen ook onderzoek." Ondanks verschillende onderzoeken is er toen geen acceptabele verklaring gevonden.GGD Drenthe zegt dat het RIVM-onderzoek zich voorlopig beperkt tot oorzaken binnen S.I.T. Controls. Ard van Pelt zegt dat het dermate complex is dat niet alle kanten direct worden nagegaan. "We willen het eerst laten bij de situatie in het bedrijf. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen er vervolgstappen worden gezet."Het RIVM verwacht komende woensdag de onderzoeksresultaten bekend te kunnen maken.