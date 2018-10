Deel dit artikel:













Drentse bibliotheken verkopen muziekcollectie Archieffoto van cd-collectie in een bibliotheek (foto: Koen Suyk/ANP)

Een cd'tje of een muziek-dvd lenen bij de Drentse bibliotheek kan vanaf komende maand niet meer.

Nu is er nog een collectie met cd's en dvd's in de bibliotheken van Emmen en Hoogeveen. Vanuit alle 'biebs' kun je deze reserveren en lenen. Maar volgens Biblionet Drenthe, de overkoepelende organisatie van bibliotheken, wordt dit nog maar weinig gedaan. Bovendien kost het te veel geld om de collectie in stand te houden, zegt Biblionet. De hele collectie gaat vanaf december in de verkoop.



Leden van de bibliotheek kunnen straks gratis cd's lenen bij Muziekweb.