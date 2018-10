Hennepkweker gaat nat door lekkend plafond

Een 54-jarige man uit Erica heeft 150 uur werkstraf gekregen voor het runnen van een hennepkwekerij. Ook moet hij een schadevergoeding van 1.300 euro betalen voor het illegaal aftappen van stroom. De kwekerij werd ontdekt door een lekkage in zijn woning in Meppel.

In februari vorig jaar schakelden bewoners van een appartement aan de Looierij in Meppel de hulp van de politie in. In hun woning lekte water van het plafond, vermoedelijk afkomstig uit het huis erboven. Aanbellen hielp niet, vertelden de onderburen, waarop agenten de deur forceerden.Eenmaal binnen vonden ze in de woning een hennepkwekerij met 414 plantjes. In een van de ruimtes ontdekte de politie een plaswater.Het appartement stond op naam van de man uit Erica. De politie voelde hem aan de tand en hij bekende al snel dat hij verantwoordelijk was voor het opzetten en het onderhouden van de kwekerij.