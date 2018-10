Deel dit artikel:













Vrachtwagen verliest lading; afrit dicht op A28 bij Assen-Noord De politie zegt dat de afsluiting zo'n twee uur zal duren (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Op de A28 bij Assen is een vrachtwagen zijn lading verloren. Om wat voor materiaal het gaat is niet bekend, maar door het voorval is de afrit Assen-Noord dicht.





Het gaat om de afrit in de richting van Groningen naar Assen. Volgens de politie gaan de problemen ongeveer twee uur duren. Weggebruikers kunnen omrijden via de afslag Assen-West.