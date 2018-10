Emmen wil record schoentje zetten verbreken

Met temperaturen boven de twintig graden moet je er bijna nog niet aan denken. Maar over een dikke maand komt Sinterklaas alweer aan in ons land. In Emmen willen ze er dit jaar een onvergetelijk feest van maken. Daarom gaan ze proberen het wereldrecord schoentje zetten te verbreken.

"Het record staat op 1.966 schoenen en is vorig jaar gevestigd in België", vertelt Wim Beverdam, van de Stichting Sinterklaas Emmen . "Wij willen dat record verbeteren en willen naar de 3.000 schoentjes. Het wordt natuurlijk een poging, of het lukt is een tweede."De schoenen krijgen een plekje in het Sinterklaashuis, dat dit jaar in winkelcentrum De Weiert zit. "We willen daar alle schoentjes neerzetten op 25 november. Dan krijg je daar 200 à 300 meter aan schoentjes."Leuk zo'n recordpoging, maar hebben de kinderen er ook iets aan? "Alle kinderen krijgen wat in hun schoentje", verzekert Beverdam. Sinterklaas betaalt de cadeautjes niet alleen. Hij krijgt hulp van sponsoren.De schoenen worden ingezameld vanaf 17 november. Op die dag komt Sinterklaas aan in Emmen. Kinderen kunnen hun schoenen bij een speciale kraam inleveren. "Alle schoenen worden gelabeld, maar neem niet je allernieuwste schoenen mee", adviseert Beverdam. Schoenen inleveren kan daarna ook nog bij het Sinterklaashuis. Op 25 november weten we of het ze in Emmen is gelukt om het record schoentje zetten te verbreken.