Ondernemen in Drenthe: Drenthe moet meer woningen bouwen

De woningmarkt in Drenthe is zo langzamerhand op hetzelfde niveau beland als die in de Randstad. Het aanbod loopt steeds sneller achteruit en er worden minder woningen verkocht. Het enige verschil: Drenthe is in Nederland een goedkopere provincie om te wonen.

Voorzitter Gerben Zandbergen van NVM makelaars afdeling Drenthe is te gast in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe. Zandbergen ziet dat de woningmarkt in Drenthe niet in balans is. En daar komen ook nieuwe bewoners bij die uit de dure Randstad naar het Noorden verhuizen.Zandbergen pleit voor meer nieuwbouw. "Je ziet dat er behoefte is aan nieuwe woningen in onze provincie. Er wordt nu wel gebouwd rondom plaatsen als Meppel en Assen. Maar er zijn meer woningen nodig." Daar waar eerder gesproken werd over krimp, is het volgens de NVM voorzitter goed om na te denken over het ontlasten van de Randstad en Drenthe meer en meer te zien als woonprovincie. "Het is dan wel zaak om te zorgen voor goede verbindingen tussen de Randstad en het Noorden." Naast de wegen en het spoor, moet ook snel internet daartoe bijdragen.Kansen voor ondernemend Drenthe zijn er ook in China, volgens topvrouw Yvonne Kooi van Royal Goedewaagen in Nieuw Buinen. Ze was afgelopen week één van de deelnemers aan een Drentse handelsmissie naar China. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de landbouw en het toerisme bezocht ze bedrijven en ondernemers in China, nadat de Chinezen eerder al in Drenthe zijn geweest. "Het is het begin van iets moois", zegt Kooi. Voor heel Noord-Nederland.Royal Goedewaagen kijkt daarbij onder andere naar de vesting Bourtange in de provincie Groningen. Daar opent het bedrijf een atelier met winkel. Dat is volgens Kooi typisch zo'n plek waar ze de Chinezen wat kunnen bieden. Maar Drenthe zelf is ook uitermate geschikt. "Denk maar aan het verhaal rondom de schilder Vincent van Gogh. Eerst het Van Gogh Museum in Amsterdam en dan de route die Van Gogh deed dwars door Drenthe. Het kerkje van Zweeloo kan daar een mooie rol in spelen." Van Gogh schilderde het kerkje toen hij door Drenthe trok.De Chinezen zijn erg geïnteresseerd in Drenthe, zegt de ondernemer. Ze zijn op zoek naar nieuwe bestemmingen. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens de reis is ook gesproken over het uitwisselen van kennis over landbouw en ondernemen in Noord-Nederland. Royal Goedewaagen maakte de cadeaus voor de Chinezen. En de wens is om begin volgend jaar weer af te reizen naar een beurs van touroperators in China.Het buitenland kijkt volgens Derren de Jong van Zero to One sowieso naar Nederland. Startende buitenlandse bedrijven ook. De Jong helpt ze in Nederland, met name in Emmen, op weg. "Het gaat vooral om technische bedrijven. Soms omdat ze hier denken dat ze kennis op kunnen halen. Ze brengen talent en kennis." Vier bedrijven heeft De Jong aan een werkvisum geholpen. En er zitten nog zo'n twintig in de procedure.Een voorbeeld is het bedrijf Kushi uit Diever. Ze maken bijvoorbeeld onderdelen van de klapschaats, handschoenen en helmen voor de shorttrack. "Er zijn de afgelopen Olympische Winterspelen acht medailles gehaald met onderdelen van dit bedrijf."Bekijk deze aflevering online: