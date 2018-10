Deel dit artikel:













Woontoren Emmen heet vanaf nu de Hondsrugtoren De Hondsrugtoren wordt 65 meter hoog (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De 65-meter hoge woontoren op de hoek van de Weerdingestraat en de Hondsrugweg in Emmen gaat de Hondsrugtoren heten.

Geschreven door Janet Oortwijn

Oud-burgemeester van Emmen en huidig gedeputeerde Cees Bijl onthulde vanmiddag samen met wethouder Jisse Otter de naam op het bouwbord op de plek, vlakbij de bibliotheek van Emmen.



Vier kandidaten

De woontoren komt uit de koker van projectontwikkelaar Peter van Dijk. Van Dijk zette een prijsvraag uit waar mensen konden kiezen uit vier namen: Hondsrugtoren, North State, Mmanhattan en Emmtoren. De meeste stemmen ging dus naar Hondsrugtoren.



Aanleiding voor de prijsvraag was het commentaar dat de projectontwikkelaar kreeg op de oorspronkelijke naam. Van Dijk wilde de toren MManhattantoren noemen, door de architectuur die hij zag in New York. “Maar ik werd op Facebook helemaal afgebrand", zegt Van Dijk.



Bouw begint

De bekendmaking van de naam vanmiddag is ook tevens de start van de bouw. Naar verwachting wordt het gebouw begin 2020 opgeleverd.



De toren heeft straks zeventien verdiepingen. De eerste zeven verdiepingen bestaan uit huurappartementen van woningcorporatie Lefier. De rest van de appartementen zijn koopwoningen.