Meppel is overgenomen door poppen Esther Linneman tijdens het Puppet International (foto: RTV Drenthe) De tent van architects of air (foto: RTV Drenthe) Een van de voorstellingen van het festival (foto: RTV Drenthe) Henk Boerwinkel tijdens zijn workshop poppen maken (foto: RTV Drenthe)

Het Puppet International is al een paar dagen bezig in Meppel. Op 25 locaties zijn meer dan 250 voorstellingen te zien en workshops bij te wonen. Je kunt bijvoorbeeld zélf poppen maken. Op het terrein bij schouwburg Ogterop staan tien speciale containers waar voorstellingen in worden gegeven.

"Het is een bijzondere vorm van theater en visueel gespeeld. Het is geen toneel, alles wordt verbeeld met materiaal", legt artistiek leider Elly Bakker uit. Het internationale poppenfestival wordt alweer voor de veertiende keer georganiseerd.



Containervoorstellingen

Esther Linneman beleefde gisteravond haar allereerste première tijdens haar containervoorstelling. "Het was wel spannend, maar het ging heel goed. Ik heb het stuk zelf geschreven en de poppen ook zelf gemaakt dus dat maakt je wel kwetsbaar. Maar het ging goed en ik heb zin in de komende dagen."



Henk Boerwinkel

Een bijzondere workshop is die van de wereldberoemde poppenspeler Henk Boerwinkel uit Meppel. Hij leert mensen hoe hij zijn poppen maakt. Gisteren gaf deze 81-jarige poppenspeler zijn laatste voorstelling. "Het maakt een heel bijzonder poppenspel", vertelt Bakker. "Wat hij maakt wordt gelijk magisch. Zodra hij zijn poppen gaat bewegen val je helemaal stil en kom je in de wonderlijke wereld van zijn poppenspel."



Maar er is meer te zien in Meppel dan alleen maar poppen. Zo is er een tent van Artchitects of Air en elke ruimte heeft zijn eigen kleur. "Poppen is een heel ruim begrip. Eigenlijk moet je beeldend theater zeggen. Er zijn voorstellingen waar geen pop in voorkomt maar waar we andere dingen gebruiken om dingen te verbeelden", aldus de artikstiek leider.



Het Puppet International duurt tot en met zondag.