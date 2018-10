Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nu waarschijnlijk het laatste warme weekend van het jaar aanbreekt, kun je je laatste kans grijpen om leuke buitenactiviteiten te ondernemen in je t-shirt. Daarnaast zijn er in onze provincie natuurlijk ook voldoende leuke dingen binnen te doen. Hieronder een aantal opties.

Voor wie van poppen en theater houdt, is een bezoek Puppet International in Meppel zaterdag en zondag een ideaal uitje. Ook nieuwsgierigheid is natuurlijk een goede reden om een kijkje te nemen, want Puppet International is een niet alledaags theaterstuk. Het wordt gehouden op 25 verschillende locaties door Meppel. Van een gigantisch opblaasbaar doolhof met schitterende kleuren, tot intieme voorstellingen waarin objecten tot leven komen. Ook zijn er verschillende workshops. Zo kun je onder meer zelf poppen maken. Het festival wordt in Nederland en België gezien als het belangrijkste in zijn genre. Voor kaarten kun je terecht bij Schouwburg Ogterop in Meppel.Nu de zomer morgen waarschijnlijk zijn allerlaatste stuiptrekking heeft, is het een mooie kans om een lekkere wandeling te maken in korte broek. En als er een plek is die zich daar goed voor leent is dat het Dwingelderveld wel. Ondanks het mooie nazomerweer, zitten we toch echt in de herfst, waardoor er vele paddenstoelen te vinden zijn in de natuur. Tijdens de wandeling vertelt een gids over de paddenstoelen. De Grote Sponszwam, Kleverig Koraalzwammetje, of de Valse Hanekam; je komt ze waarschijnlijk allemaal tegen. De start is om 11.00 uur bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld. De wandeling duurt tot ongeveer 13.00 uur en kost 8 euro.En nog een heerlijke buitenactiviteit: met het zonnetje in het gezicht een heerlijke fietstocht langs de Havelterberg en de Bisschopsberg. Een gids neemt je mee langs deze prehistorische plekken en vertelt je alles wat je erover wil weten. Het maximum aantal fietsers is twintig, dus wacht niet te lang met aanmelden via fietstochten@oermuseum.nl. Dan kun je morgen het zadel op springen en genieten van de grafheuvels en hunebedden. Deelname voor kinderen kost 3 euro, volwassenen betalen 4 euro. De tocht is van 14.00 uur tot 16.00 uur.Vorig jaar was het een groot succes en ook dit jaar kun je weer genieten van Pixi. Dit lichtkunstwerk wijst je de weg door de donkere bossen van Staatsbosbeheer rondom het Boomkroonpad. Zaterdagavond kun je op meerdere tijdstippen starten met de wandeling. Vergeet niet om je van te voren aan te melden. Meer informatie over Pixi lees je hier . Aanmelden doe je via deze site . De kosten zijn 14.50 euro per persoon.Bierliefhebbers opgelet! Zondag kun je je smaakpapillen aan het werk zetten bij het bockbierfestival in Westerbork. Verschillende brouwers bieden er hun eigen gebrouwen bockbiertjes aan. Maallust, Grutte Pier, Bax Bier, Mommeriete, Noarder Dragten; het wordt allemaal met veel liefde voor je ingeschonken. Kleine horecabedrijven schotelen gerechtjes voor die goed samengaan met het gerstenat. Om 14.00 uur worden de eerste biertjes getapt.Klassiek in een bijzonder jasje. Morgen en zondag is in de Hervormde Kerk in Coevorden (20.00 uur) en zondag in de Grote Kerk in Veenhuizen (11.15 uur) het theatrale concert Muzikaal Vuurwerk. Het concert kenmerkt zich behalve door de uitbundige feestelijke muziek, door kleurrijke kleding, humor ben beweging. Onder meer het Dixit Dominus van Händel en het Gloria van Vivaldi worden uitgevoerd. Kosten: 18 euro.