Lee van Dam: Ik heb Jan Lammers hoog zitten, maar zijn reactie is zielig

AUTOSPORT - De kritiek van autocoureur Jan Lammers dat de DTM een gedevalueerde klasse is, doet sportpromotor Lee van Dam uit Assen af met "zielig en jammer". Van Dam maakte gisteren bekend dat hij de prestigieuze Duitse Toerwagenklasse DTM voor drie jaar naar het TT Circuit heeft weten te halen. De klasse verhuist na 18 jaar van Zandvoort naar Assen.

Geschreven door Karin Mulder

Gisteren reageerde oud-Formule 1-coureur Jan Lammers, kind aan huis op het Circuit van Zandvoort, zuur op het nieuws van de verhuizing. "De DTM is enorm gedevalueerd de afgelopen jaren. Er zijn nog maar twee fabrikanten die meedoen. Maar ze wilden evengoed dezelfde deal als in de goede tijd. Je kan beter geen deal hebben dan een slechte deal".



Aston Martin neemt plek in van Mercedes

De twee fabrikanten die de DTM trouw blijven zijn Audi en BMW. Maar gisteravond werd meteen bekend dat Aston Martin volgend seizoen de plek inneemt van Mercedes dat na dit seizoen afscheid neemt.



Toeschouwersaantallen Zandvoort behoorlijk gedaald

De toeschouwersaantallen in Zandvoort zijn in de loop der jaren wel behoorlijk gedaald. In 2003 kwamen er nog 70.000 bezoekers. Afgelopen zomer nog maar 30.000. "Dat is ook de reden dat ze voor ons gekozen hebben", zegt Van Dam. "Wij moeten helpen het product DTM in Nederland in de markt te zetten. Ze weten dat wij goed op de trom kunnen slaan. Daarnaat is het bijprogramma enorm groot. Dus ik denk dat het een goed platform is om veel bezoekers naar Assen te halen."



Bijprogramma

In dat bijprogramma rijden onder meer de Porsche GT3 Cup, de Lotus Cup, Formule 3 en de splinternieuwe raceklasse voor vrouwen van voormalig Formule 1 en DTM-coureur David Coulthard.



Het evenement kost drie geluidsdagen en valt daarmee binnen de milieu-verguunning van het TT Circuit. De eerste editie an de DTM in Assen staat gepland in het weekend van 20 en 21 juli 2019.