Tatoeage als eerbetoon aan dartrecord

Als herinnering aan zijn eigen dartrecord, laat Frank Posthumus een speciale tatoeage zetten.

Afgelopen weekend heeft Posthumus zestig uur achter elkaar non-stop gedart. Volgens eigen zeggen een unieke prestatie die ook een unieke afsluiter verdient: "Het is een tatoeage van mijn drie pijlen. Op de flyers is onder andere de datum en mijn initialen te zien", aldus Posthumus."Het is ook niet niks, natuurlijk, om een wereldrecord neer te zetten. Daarom wil ik dat vereeuwigen met een tatoeage", besluit de Assenaar. Hij heeft op zijn rechter onderarm nog plek voor de drie pijlen.De darter kreeg de afgelopen week veel aandacht, maar wil benadrukken dat de actie niet alleen om hem draait: "Mensen vergeten nog wel eens dat het om maar een doel ging: geld ophalen voor Stichting Ambulance Wens." De teller daarvan staat momenteel bijna op ruim 9.000 euro.Een officiële huldiging krijgt Posthumus niet, maar morgenavond wordt er een goede afterparty georganiseerd in Ons Café, waar het record werd gevestigd.