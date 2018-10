Deel dit artikel:













Superprestige Gieten loodzwaar: los zand, een trap, balken en een brug!

VELDRIJDEN - De veldrijders krijgen het zondag niet cadeau tijdens de eerste wedstrijd van het Superprestigeklassement in Gieten. Het droge weer zorgt ervoor dat de zandstroken op het strand loodzwaar zijn.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is de kunst dat je er zo hard mogelijk invliegt en dat je dan de fiets het werk laat doen. Je moet zover mogelijk zien te komen. Als je stilvalt moet je afstappen en lopen", licht de 20-jarige Fleur Nagengast uit Beilen toe.



De renster van de Fidea-Lions is ook één van de eerste rensters die de nieuwe trap in Gieten mag testen. Sommigen proberen er tijdens de training op te fietsen. Maar Nagengast klinkt gedecideerd. "Ik stap af, dat is voor mij sneller". Buiten het losse zand en de trap liggen er ook nog balken in het parcours en wordt er een kunstmatige brug gebouwd waar de renners overheen moeten.



Fleur Nagengast: 'Podiumplaats bij beloften'

Nagengast heeft dit seizoen al twee wereldbekerwedstrijden in Amerika gereden. Ze finishte beide keren op de derde plaats. Met haar twintig jaar rijdt ze in de categorie van de beloften; de rensters tot 23 jaar. Zondag in Gieten start ze, zoals gebruikelijk, tussen de elite-renster als Marianne Vos en Sanne Cant. Maar voor het eerst wordt er in de superprestige wél een apart beloftenklassement opgemaakt. "In mijn categorie ga ik voor een podiumplaats. Maar ik hoop dat ik tussen de grote vrouwen ook lang m'n vrouwtje kan staan."



Jens Dekker: 'Blij met los zand'

Jens Dekker uit Fluitenberg laat het parcours in Gieten deze week links liggen. Hij kiest ervoor om zich in het Terhorsterzand in Beilen voor te bereiden op de Superprestige van zondag. Ook daar genoeg los zand om in te trainen. "Als het droog blijft en mooi weer is, wordt het zand een stuk moeilijker en daar ben ik blij mee", verklaart Dekker.



De 19-jarige inwoner van Fluitenberg is ploeggenoot van de oppermachtige Mathieu van der Poel die vorig jaar wist te winnen in Gieten. Bij de mannen is het nieuw dat de beloften in de Superprestige tegelijk starten met de eliterenners. "Ik vind het wel fijn om van dat niveau te proeven. Dan voel je wel dat je nog een stap moet maken."



Gezondheidsproblemen

Z'n doel is om dit seizoen tussen de elitemannen een keer in de top tien te rijden. "Het parcours in Gieten is daar misschien wel geschikt voor. Maar ik wil vooral een goed gevoel overhouden aan deze wedstrijd". Dat heeft alles te maken met de gezondheidsklachten van Dekker die hem vorig seizoen parten speelden. Door verkeerd te ademen kreeg hij verschillende fysieke klachten. Het lijkt erop dat hij daar nu een beetje vat op begint te krijgen.



Live op TV Drenthe

De Superprestige veldrit van Gieten wordt zondag vanaf 13.30 uur live op TV Drenthe en de website rtvdrenthe.nl live uitgezonden. De wedstrijd van de vrouwen begint om 13.40 uur. De mannen volgen om 15.00 uur.