Asser sensornetwerk deze maand over naar koper? Het sensornetwerk in Assen is bijna verkocht (foto: archief RTV Drenthe)

Het hangt al een hele tijd in de lucht, maar deze maand moet het gebeuren: de verkoop van het sensornetwerk in Assen van het failliete Sensor City.

Geschreven door Margriet Benak

Twee kopers zijn er volgens curator Jeroen Reiziger nog in de race. Die moeten nog in gesprek met de gemeente Assen. Want in het Asser stadhuis zit de aansluitkast van het meetnetwerk van sensoren rond de stad. En Assen is voor de werking van de verkeerslichten en de parkeergarages ook afhankelijk van het netwerk.



Hardware in stadhuis

"Dus moet ook Assen kijken hoe er in de toekomst met één van de kopers samengewerkt kan worden. Want dat is wel van wezenlijk belang, zeker als het zenuwcentrum van het netwerk in huis is bij de gemeente", zegt Reiziger. "De hardware zit in het gemeentehuis, dus hoe zit het met huur, onderhoud en vervanging daarvan."



Ook is Assen met zijn parkeergarages en verkeerslichten een belangrijke medegebruiker die er jaarlijks voor betaalt. "In hoeverre kunnen ze met welke partij een gunstige deal sluiten", is nu inzet van de gesprekken, zo zegt Reiziger.



Anderhalf jaar bezig

Hij is als curator inmiddels al anderhalf jaar bezig met de verkoop van het meetnetwerk van sensoren. De Stichting Sensor City ging in april 2017 failliet. De organisatie liep voorop in sensortechnologie, maar kon geslaagde proefprojecten die zwaar gesubsidieerd waren uiteindelijk niet slijten aan het bedrijfsleven, waardoor er geen geld binnenkwam.



Het regel- en meetnetwerk van sensoren in Assen is gekoppeld aan een glasvezelnetwerk, waardoor het geschikt is voor allerlei onderzoeken, onder andere op het gebied van verkeersstromen, geluid en luchtvervuiling.