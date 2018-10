Militaire karavaan vertrekt per spoor van Havelte naar Noorwegen

Tientallen militaire voertuigen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte zijn vandaag op treinwagens geladen in Steenwijk. Het materieel gaat naar de oefening Trident Juncture in Noorwegen.

Het gaat om CV90-gevechtsvoertuigen, Boxer-pantserwielvoertuigen, vrachtwagens, terreinwagens en een bergingstank. De voertuigen gaan met twee treinen naar het oefengebied; zo'n veertig kilometer ten noorden van de stad Hamar.Trident Juncture is grootste oefening van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog. Doordat een extra Amerikaans vliegdekschip met 6.000 militairen aan boord meedoet, komt het totaal aantal deelnemers uit op 50.000 mensen.De oefening start op 25 oktober en duurt tot 7 november. Er worden meer dan 60 schepen, 150 vliegtuigen en ruim 10.000 voertuigen ingezet. Duizend Nederlandse militairen doen mee als onderdeel van de snellereactiemacht Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).Tussen de vier- en vijfhonderd militairen uit Havelte reizen af naar Noorwegen. De militairen kwamen vorige maand in het nieuws omdat Defensie geen winterkleding op voorraad had . De manschappen moesten zelf hun kleding kopen. Die gang van zaken leidde tot een hoop ophef in de Tweede Kamer. Uiteindelijk kregen de militairen vorige week toch hun winterkleding van Defensie.Een scenario waarop wordt geoefend is collectieve verdediging na een aanval op een NAVO-land. Volgens de Amerikaanse commandant die de leiding heeft over de oefening, is geen land in het bijzonder als tegenstander aangewezen.Het is volgens Defensie een flinke klus om de Nederlandse militairen en hun materieel naar Noorwegen te brengen. Het samenbrengen van de 50.000 NAVO-militairen vergt veel internationale coördinatie en is al een oefening op zichzelf. De aankomst van al het materieel in Noorwegen wordt goed afgestemd om opstoppingen te voorkomen.