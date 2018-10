Deel dit artikel:













Harjan Visscher buiten wedstrijdselectie EK korfbal: Ik was gewoon niet in vorm Harjan Visscher buiten wedstrijdselectie EK korfbal: Ik was gewoon niet in vorm (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

KORFBAL - In Friesland begint morgen het Europees Kampioenschap korfbal. Ondanks dat DOS'46 uit Nijeveen al sinds 2015 weer terug is op het hoogste nivo in de KorfbalLeague, leveren ze geen internationals. Harjan Visscher viel bij het laatste selectiemoment af.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik was gewoon niet goed in vorm. Ik twijfelde al of ik mee mocht. Je weet dat het om een bepaalde periode gaat en je hoopt natuurlijk dat je mee mag. En als je het dan te horen krijgt dat dat niet zo is, is dat natuurlijk super zuur. Maar de reden waarom kan ik begrijpen. Dus dan komt de klap gewoon iets minder hard aan", zegt Visscher.



De korfbalbond heeft in aanloop naar het Europees kampioenschap in Friesland een mooi klusje verzonnen voor de afvallers. Zij moeten Friesland, door middel van clinics, opwarmen voor het aanstaande titeltoernooi.



'Te weinig impact op aanval'

Er is in ieder geval minimaal één Drent die wél actief tijdens het EK. Dat is bondscoach Wim Scholtmeijer. Geboren en getogen in Gieten. Hij speelde in z'n jonge jaren voor onder meer Asko uit Assen en hij is sinds 2014 bondscoach. Hij vond dat Visscher te weinig impact had op de aanval. "Het gaat erom hoeveel goals je maakt, hoeveel rebounds je pakt en hoeveel assists je geeft. Het aandeel van Visscher was in de meetperiode onvoldoende. Dat kun je objectief meten", verklaart Scholtmeijer. "Ik was gewoon te bescheiden waardoor je te weinig rebounds pakte waardoor mijn aandeel te klein was", reageert Visscher.



Geen zestien maar twaalf spelers in wedstrijdselectie

De speler van DOS'46 werd ook slachtoffer van het nieuwe systeem dat bondscoach Scholtmeijer hanteert bij Oranje. De landenteams op het EK mogen met acht dames en acht heren aantreden. Maar Scholtmeijer besloot om zijn wedstrijdselectie terug te brengen tot twaalf.

"Je ziet ook in de KorfbalLeauge een hele selectie zitten langs de kant, terwijl er maar vier mannen en vrouwen inkomen. Wat doet dan de rest op de bank?", vroeg Scholtmeijer zich af. En daarom besloot hij z'n wedstrijdselectie terug te brengen tot de twaalf allerbeste speler van Nederland.



Visscher zit dan wel niet bij de wedstrijdselectie, maar wel bij de EK-selectie. En dus maakt hij vanaf de tribune nog wel kans op een invalbeurt.



EK korfbal

Het EK in Friesland begint morgen. De speelsteden zijn Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Gorredijk. De finale is volgende week zondag.